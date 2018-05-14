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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 15 мая

14 Мая 2018 в 13:27
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 15 мая

Синоптики продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности в столичном регионе на вторник, 15 мая. Об этом сообщает RT, ссылаясь на сообщения Гидрометцентра. Это связано с высокой пожароопасностью. Кроме того, предупреждение распространяется на все регионы Центрального федерального округа. Исключение составит лишь Тверская область.

Между тем, синоптики отмечают, что завтра днём воздух в российской столице может прогреться до +25 °C. При этом возможно усиление ветра, порывы которого местами могут составить 15 м/c.

В свою очередь сайт «Подмосковье Сегодня» отмечает, что действие «жёлтого» уровня погодной опасности продлено и в Московской области. Причина такая же – высокая пожароопасность.

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