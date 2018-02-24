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Журова назвала «политическим» бойкот КМ по биатлону в Тюмени

24 Февраля 2018 в 19:15
Журова назвала «политическим» бойкот КМ по биатлону в Тюмени

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова считает, что бойкот российского этапа Кубка мира в Тюмени объявлен американскими биатлонистами по политическим мотивам. Об этом спортсменка заявила журналистам.

Она отметила, что спорт сегодня является частью политики. Поэтому ожидать от американцев другого решения, при существующей напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, просто не приходится.

«Мы входим в ту же воду, в которой мы уже были в 1980-м, в 1984 годах, когда мы с США, к сожалению, обменивались такими действиями», - напомнила Журова РИА Новости. 

Ранее сборные по биатлону США и Чехии заявили о бойкоте Кубка мира в Тюмени. Этим спортсмены намерены показать. Что выступают за «чистый спорт». Команда Норвегии в свою очередь заявила, что тоже не поддерживает страны, не соответствующие кодексу WADA, однако не будет запрещать своим биатлонистам выступать, в угоду чьему-то политическому заявлению.

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