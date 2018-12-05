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Журналисты вышли на вохровца, сбежавшего с автоматом

5 Декабря 2018 в 15:49
Журналисты вышли на вохровца, сбежавшего с автоматом

Журналисты «Московского комсомольца» сумели связаться по телефону с сотрудником ведомственной охраны Юрием Петровым, который сбежал с охраняемого объекта во Владимирской области, прихватив автомат Калашникова.

61-летний работник ВОХР рассказал, что всю ночь перемещался на машине, заехал в лес и не знает теперь, как выбраться из того мета, куда сам попал. Причём мужчина признался, что даже не понимает, в какой области сейчас находится.

Петров также подтвердил, что оружие находится при нем, однако он не намерен нападать на кого либо. По словам охранника, он «начудил» из-за выпитого спиртного. Теперь он старается сообразить, как выйти из леса и сдаться полиции.

Ранее поступали сообщения, что сотрудник ВОХР сбежал с охраны моста в Муроме, отправившись на собственном автомобиле в Москву. Вместе с АКМ при нем 60 патронов. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что уже в Раменском районе Подмосковья Петров якобы похитил 800 тысяч рублей.


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