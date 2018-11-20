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Журналисты спасли императорских пингвинов в Антарктиде

20 Ноября 2018 в 08:34
Журналисты спасли императорских пингвинов в Антарктиде

Журналисты телеканала BBC Earth спасли императорских пингвинов от холодной смерти. Об этом стало известно из Twitter-аккаунта телеканала.

Во время съемок очередной серии документального фильма Dynasties об обитателях Антарктиды журналисты в течение нескольких дней наблюдали за стаей пингвинов, которые застряли в ледяной низине после шторма и не могли выбраться наверх по скользким склонам.

Когда стало понятно, что животные могут погибнуть из-за холода, в нарушение правил журналисты решили вмешаться и выдолбили во льду ступени, по которым птицы смогли выбраться на ровную поверхность, передает РЕН.ТВ.

Напомним, что в феврале 2016 года Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетил станцию «Беллинсгаузен» на острове Ватерлоо в Антарктиде и встретился там с пингвинами. Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН посоветовал священнослужителям уделять больше внимания своим прихожанам, чем пингвинам. 

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