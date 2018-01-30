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Журналисты Шевченко и Сванидзе подрались в прямом эфире

30 Января 2018 в 22:31
В студии радиостанции «Комсомольская правда» во время прямого эфира подрались общественные деятели, журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе.

Драка возникла во время дискуссии, темой которой стал скандальный фильм «Смерть Сталина». Шевченко во время спора обвинил Сванидзе в том, что тот плюет на могилы погибших под Москвой. Его оппонент обозвал Шевченко «последним мерзавцем». После этого публицисты обменялись ударами. 

Будет ли возбуждено административное или уголовное дело - будет ясно позднее.

51-летний Максим Леонардович Шевченко — российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с 2012 года. Член Общественной палаты Российской Федерации второго и третьего составов (2008—2012). Доверенное лицо Павла Грудинина.

62-летний Николай Карлович Сванидзе — российский тележурналист, историк, профессор, заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ, член Общественной палаты Российской Федерации (2005—2014), с 2009 года до ликвидации комиссии в 2012 году — член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Преподаватель Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Входит в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Член Общественного совета Российского еврейского конгресса.


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