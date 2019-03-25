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Журналисты признались, зачем повесили «лишнюю» картину в Историческом музее

25 Марта 2019 в 18:50
Журналисты признались, зачем повесили «лишнюю» картину в Историческом музее

Журналисты, которые повесившие картину в Историческом музее, сравнили себя с Бэнкси - английским андерграундным неуловимым художником стрит-арта. Об этом корреспондент «Московского комсомольца» Мария Москвичева рассказала в прямом эфире радиостанции «Серебряный Дождь».

По словам репортёра, целью акция было привлечь внимания к проблеме функционирования системы безопасности в отечественных музеях. Корреспонденты МК сумели пронесли в Государственный исторический музей полотно и пристроили его на стене одного из залов. Она провисела 2 дня, прежде чем была замечена.

Речь идёт о фотоизображении российской императрицы Александры Федоровны. Коллаж оказалась на выставке «Николай II. Семья и престол». К изображению в фоторедакторе добавили «тревожную кнопку». По словам Москвичёвой, именно на такую обязаны были нажать в Третьяковской галерее, когда злоумышленник выносил картину Архипа Куинджи.

Однако в историческом музее этот поступок журналистов МК посчитали провокацией. Сами журналисты призвали не повторять этот поступок.

В своё время Бэнкси также развесил в 16 музеях мира свои работы, многие из которых долго оставались незамеченными.

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