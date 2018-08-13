Журналисты BBC подверглись в Малави нападению местных жителей

Журналисты «Би-би-си» Анас Аремейо, Генри Мханго и Дариус Базарган подверглись в Малави нападению со стороны местных жителей, принявших их за ритуальных убийц.

Журналисты едва не были растерзаны местным населением в ходе проводимого ими расследования загадочных убийств детей.

Инцидент произошел, когда все трое пришли на встречу с предполагаемым ритуальным убийцей, который делал «на заказ» амулеты из фрагментов человеческих тел.

Журналисты смогли убежать и были спасены местной полицией, передает ТАСС.

Республика Малави (до 1964 года Ньясаленд) — государство в регионе Южная Африка (согласно иным классификациям, в регионе Восточная Африка или в Юго-Восточной Африке. На юге и юго-востоке граничит с Мозамбиком (длина границы — 1498 км), на западе — с Замбией(847 км), на севере — с Танзанией (512 км). На востоке граница с Мозамбиком и Танзанией проходит по озеру Ньяса.