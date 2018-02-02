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Журналисту «Новой газеты» Нурматову разрешили покинуть территорию РФ

2 Февраля 2018 в 14:47
Журналисту «Новой газеты» Нурматову разрешили покинуть территорию РФ

Басманный суд Москвы разрешил журналисту «Новой газеты» Худоберди Нурматову (Али Ферузу) покинуть территорию России.В ходе судебного заседания сам журналист заявил о том, что хочет покинуть РФ, сообщает ТАСС. Его представитель заявил, что он Нурматов уехать в Германию

В августе 2017 года суд принял решение о выдворении Нурматова, являющегося гражданином Узбекистана. Журналиста виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ»).

8 августа Мосгорсуд приостановил исполнение решения о выдворении Нурматова из России в связи с применением к нему 4 августа правила 39 Регламента ЕСПЧ, согласно которому любое его перемещение с территории России запрещено до вынесения решения по его жалобе в Страсбурге. В то же время, решение о выдворении оставлено в силе, сообщает «Интерфакс».

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