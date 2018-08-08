Журналистка из США возмутилась футболкой республиканцев в Москве

Американская журналистка Джулия Дэвис, увидев в российском телеэфире футболку, которая стала популярна среди сторонников президента Дональда Трампа в США, сильно возмутилась.

Речь идет о футболке, в которой недавно вышли представители Республиканской партии на митингах в поддержку Трампа. На ней написано по-английски: «Я лучше буду русским, чем демократом». Позднее футболку продемонстрировал ведущий в эфире канала «Россия 1», пишут «Известия».

На своей странице в Twitter Дэвис заявила, что хотела бы выяснить, как футболки могли столь быстро оказаться в Москве. Она высказала предположение, что на самом деле они изначально производились в России.

Впрочем, пользователи под постом журналистки рассказали, что такую футболку можно купить в интернете.



