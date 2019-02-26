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Журналист Роман Бабаян заявил о выдвижении в депутаты Мосгордумы

26 Февраля 2019 в 11:28
Журналист Роман Бабаян заявил о выдвижении в депутаты Мосгордумы

Журналист Роман Бабаян намерен баллотироваться в депутаты Московской городской думы. Об этом он объявил в видеообращении на Youtube. Бабаян идет на выборы в районах Хорошево-Мневники, Щукино и Филевский парк.

Как объяснил свой выбор Бабаян, здесь живут его родные и близкие, и он хорошо осведомлён о том, что там происходит. По словам журналиста, предприниматели и чиновники превратили жизнь людей здесь в каждодневный муки: процветает точечная застройка, уничтожаются сотни деревьев, многополосные автодороги строят в двух шагах от жилых домов. При этом, как подчёркивает Бабаян, жителей никто не спрашивает и не выслушивает.

Роман Бабаян известен как телерепортер и ведущий программы «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр», обладатель премии ТЭФИ, награжден за работу в горячих точках.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдёт в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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