Британский журналист Грэм Филлипс задержан у посольства Грузии в Лондоне. Как сообщила грузинский посол в Великобритании Тамара Беручашвили, он пришёл на выставки, посвященную десятилетию военного конфликта августа 2008 года, и стал скандировать антигрузинские и антинатовские лозунги. Активиста вывела дипломатическая полиция, передаёт RT .

Грэм Филлипс имеет гражданство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Он сотрудничал с RTв качестве внештатного корреспондента на Украине, там его два раза задерживала Служба безопасности. В 2016 году Филлипса задержали в Риге, когда он выступал против шествия легионеров СС в столице Латвии.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию. Россия решила выступить в защиту мирных жителей и собственных военнослужащих из состава миротворческого контингента. Пятидневные боевые действия унесли жизни свыше одной тысячи человек, в том числе погибли 72 российских военнослужащих. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономной республики - Абхазии.