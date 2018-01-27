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Журналист Борис Туманов скончался в возрасте 79 лет

27 Января 2018 в 13:49
Журналист Борис Туманов скончался в возрасте 79 лет

Известный журналист-международник Борис Туманов скончался в Москве в субботу, 27 января. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook его сын Григорий.

«Сегодня ночью ушел мой отец. Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно», - написал Григорий Туманов.

«Ты прожил невероятную жизнь, мне жаль, что я с тобой о ней так и не наговорился, да и это было бы невозможно, слишком уж ты любил приключения», - добавил он.


Кремация Бориса Туманов пройдет в понедельник. О похоронах родственники сообщат позже, пишет «Интерфакс».

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