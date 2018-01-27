Журналист Борис Туманов скончался в возрасте 79 лет

Известный журналист-международник Борис Туманов скончался в Москве в субботу, 27 января. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook его сын Григорий.

«Сегодня ночью ушел мой отец. Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно», - написал Григорий Туманов.

«Ты прожил невероятную жизнь, мне жаль, что я с тобой о ней так и не наговорился, да и это было бы невозможно, слишком уж ты любил приключения», - добавил он.





Кремация Бориса Туманов пройдет в понедельник. О похоронах родственники сообщат позже, пишет «Интерфакс».