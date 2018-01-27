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Журналист Борис Резник скоропостижно скончался в Москве

27 Января 2018 в 17:01
Журналист Борис Резник скоропостижно скончался в Москве

В Москве скончался известный журналист и общественный деятель Борис Резник. Об этом сообщили в субботу в Союзе журналистов России.

«Ушёл из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики…», - говорится в сообщении СЖР.

В СЖР отметили, что Резник неоднократно удостаивался премий за большие достижения в области журналистики. Он работал в газетах «Вечерняя Москва», «Известия», «Московский комсомолец», избирался депутатом Госдумы, а также возглавлял фонд помощи тяжжелобольным детям «Надежда».

«Выражаем искреннее и глубокое сочувствие родным и близким покойного. Светлая память о Борисе Львовиче надолго сохранится в наших сердцах», — добавили в СЖР.

О дате и месте похорон Резника будет сообщено дополнительно.

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