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Журнал Forbes составил рейтинг богатейших бизнесменов

6 Марта 2018 в 17:38
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших бизнесменов

Тройка лидеров осталась неизменной. Возглавляет список глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается 112 млрд долларов. Экс- глава Microsoft Билл Гейтс обладает 90 млрд долларов, основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт заработал 84 млрд.

В рейтинге самых богатых людей планеты также входят 9 представителей Россbи. Среди них -  возглавляющий группу Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Как пишет RT, его состояние оценивается в $19,1 млрд.

Также в рейтинге Forbes председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с доходом в $18,7 млрд и основатель ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с $18 млрд.  Добавим, что по итогам прошлого рейтинга среди русских миллиардеров самым богатым были Михельсон, Лисин – третьим, сейчас их позиции поменялись.

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