Журавлев назначен командующим ЗВО указом президента Путина

Командующим войсками Западного военного округа (ЗВО) назначен генерал-полковник Александр Журавлев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Указом президента Российской Федерации Герой России генерал-полковник Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа», - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Ранее Журавлев командовал группировкой российских войск в Сирии. В марте 2017 году он стал заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ. С ноября того же года командовал войсками Восточного военного округа. Врио командующего ЗВО Журавлева назначили осенью 2018 года, пишет ТАСС.