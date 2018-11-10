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Журавлев назначен командующим ЗВО указом президента Путина

10 Ноября 2018 в 14:43
Журавлев назначен командующим ЗВО указом президента Путина

Командующим войсками Западного военного округа (ЗВО) назначен генерал-полковник Александр Журавлев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Указом президента Российской Федерации Герой России генерал-полковник Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа», - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Ранее Журавлев командовал группировкой российских войск в Сирии. В марте 2017 году он стал заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ. С ноября того же года командовал войсками Восточного военного округа. Врио командующего ЗВО Журавлева назначили осенью 2018 года, пишет ТАСС.

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