Жонглировавшие ребенком в Малайзии родители дали пояснения

Молодая пара из России, которую задержали в Малайзии за жонглирование четырехмесячным ребенком на улице в Куала-Лумпуре, специально для Федерального агентства новостей записала видео, в котором рассказала о причинах своих действий.
Мать сообщила, что пара встретила своих знакомых музыкантов на улице, и супруг стал показывать приятелям, какую гимнастику он делает с малышом.
Женщина подчеркнула, что деньги собирали их друзья за музыку.
«Называется упражнение динамичная гимнастика. Это казачья традиция, в том числе», — добавил супруг.Член Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при Министерстве просвещения Армен Попов пояснил, что все чаще в приемные семьи забирают детей с синдром Дауна. Люди испытывают потребность заботиться и помогать таким малышам. Как правило, «солнечных детей» берут те, кто уже воспитывает детей с подобными проблемами.
Член Общественного совета Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, руководитель фонда «Нужны друг другу» Альберт Сарбалаев, который сам является выходцем из детского дома, в эфире НСН объяснил тенденцию повышением уровня жизни россиян, но обратил внимание на другую, пожалуй, не менее острую проблему обеспечения жильем воспитанников детских домов.