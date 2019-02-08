Жонглировавшие ребенком в Малайзии родители дали пояснения

Молодая пара из России, которую задержали в Малайзии за жонглирование четырехмесячным ребенком на улице в Куала-Лумпуре, специально для Федерального агентства новостей записала видео, в котором рассказала о причинах своих действий.

Мать сообщила, что пара встретила своих знакомых музыкантов на улице, и супруг стал показывать приятелям, какую гимнастику он делает с малышом.

Женщина подчеркнула, что деньги собирали их друзья за музыку.

«Называется упражнение динамичная гимнастика. Это казачья традиция, в том числе», — добавил супруг.