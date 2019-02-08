Суббота
09 февраля
USD 66.06
EUR 74.9
Горячие новости

Жонглировавшие ребенком в Малайзии родители дали пояснения

8 Февраля 2019 в 23:27
Жонглировавшие ребенком в Малайзии родители дали пояснения

Молодая пара из России, которую задержали в Малайзии за жонглирование четырехмесячным ребенком на улице в Куала-Лумпуре, специально для Федерального агентства новостей записала видео, в котором рассказала о причинах своих действий.

Мать сообщила, что пара встретила своих знакомых музыкантов на улице, и супруг стал показывать приятелям, какую гимнастику он делает с малышом.

Женщина подчеркнула, что деньги собирали их друзья за музыку.

«Называется упражнение динамичная гимнастика. Это казачья традиция, в том числе», — добавил супруг.

Член Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при Министерстве просвещения Армен Попов пояснил, что все чаще в приемные семьи забирают детей с синдром Дауна. Люди испытывают потребность заботиться и помогать таким малышам. Как правило, «солнечных детей» берут те, кто уже воспитывает детей с подобными проблемами.

Член Общественного совета Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, руководитель фонда «Нужны друг другу» Альберт Сарбалаев, который сам является выходцем из детского дома, в эфире НСН объяснил тенденцию повышением уровня жизни россиян, но обратил внимание на другую, пожалуй, не менее острую проблему обеспечения жильем воспитанников детских домов.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.