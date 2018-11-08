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Живущий на прожиточный минимум саратовский депутат похудел на 6 кг

8 Ноября 2018 в 07:25
Живущий на прожиточный минимум саратовский депутат похудел на 6 кг

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко похудел на шесть килограммов из-за недоедания в ходе эксперимента, пишет ТАСС. В течение месяца чиновник живет на сумму в 3,5 тысячи рублей, в которую обходится минимальный продуктовый набор в регионе.

По словам депутата, до начала эксперимента он весил 94 кг, а через две недели похудел до 88, пишет Ura.ru. Бондаренко рассказал, что питается, в основном, крупами и овощами и готовит себе сам.

Напомним, что депутат решился на такой эксперимент после скандального спора с уже уволенным министром труда региона Натальей Соколовой. Министр заявила, что  прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей».

Ранее в эфире НСН шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев рассказал, как депутат Бондаренко может разнообразить  меню своей «министерской диеты».

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