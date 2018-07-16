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Животные в России начали путешествовать в поездах самостоятельно

16 Июля 2018 в 11:57
Животные в России начали путешествовать в поездах самостоятельно

С 16 июля в России начало действовать разрешение на перевозку домашних животных в поездах дальнего следования без сопровождения хозяев. В частности новое правило касается собак, кошек, птиц, пишет Ura.ru.

Они будут передвигаться в специальных «багажных купе» в клетках. Присматривать за путешествующими питомцами и кормить их будут проводники.

Стоимость билетов для животных в зависимости от дальности пути стоит от 700 рублей. Клетка, в которой перевозится домашний питомец, не должна превышать 180 сантиметров.

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