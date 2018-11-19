Жив. Здоров. Готов: Дзюба – о состоянии здоровья перед матчем между РФ и Швецией

Нападающий питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча группового раунда футбольной Лиги наций с командой Швеции. Об этом сообщает RT, напоминая, что игра состоится уже завтра, 20 ноября - в 22:45. Встреча пройдет в Стокгольме.

По словам Артёма Дзюбы, подопечным Станислава Черчесова будет достаточно сложно играть со сборной Швеции в течение первых 20 минут, а затем можно «гнуть свою линию». Также футболист подчеркнул, что «играть на ничью точно нельзя, потому что это очень опасно».

Напомним, нападающий сборной России не смог принять участие в товарищеском матче против Германии из-за травмы. В прошлый четверг подопечные Станислава Черчесова уступили немцам со счетом 0:3.