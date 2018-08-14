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Жителям столицы пообещали жару, грозы и шквалистый ветер

14 Августа 2018 в 13:13
Жителям столицы пообещали жару, грозы и шквалистый ветер

Метеорологи предупредили жителей столицы о шквалистом ветре и грозах, которые прогнозируются в Москве завтра, 15 августа. В Гидрометцентре России подчеркнули, что температура воздуха в среду составит порядка 29 градусов выше ноля. В области столбики термометров могут дотянуться до отметки + 30-ть. Также синоптики добавили, что в регионе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности, введённый из-за высокой вероятности пожаров.

Как напоминает Ura.ru, из-за аномальной жары в России второй раз в год зацвела вишня. Необычное явление было зафиксировано в деревне Елизаветино Дмитровского городского округа, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Синоптики подчёркивают, что этому способствовало крайне жаркое начало августа. В первой декаде месяца температура почти на три градуса превысила климатическую норму.

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