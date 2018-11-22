Жителям Сергиева Посада предлагают снять квартиру со скрытыми камерами

На одном из сайтов, специализирующемся, в том числе, на аренде жилья, появилось необычное объявление. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», один из арендодателей предлагает жителям Сергиева Посада заселиться в квартиру, напичканную камерами скрытого видеонаблюдения.

Эта пикантная подробность не указана в тексте объявление. Об этом «говорят» опубликованные самим хозяином фото квартиры, сделанные как раз с тех ракурсов, которые могут свидетельствовать о том, что в квартире установлены устройства для наблюдения за жильцами.

Судя по снимкам, камеры находятся не только на кухне и в коридоре, но и в спальне. Сам хозяин жилплощади от каких-либо комментариев отказался.