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Жительницу Хакасии обвинили в экстремизме из-за статьи в соцсети

24 Июля 2018 в 15:33
Жительницу Хакасии обвинили в экстремизме из-за статьи в соцсети

Абаканский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местной жительницы, которую из-за поста в соцсети обвиняют в разжигании экстремизма. РИА Новости со ссылкой на источник в управлении ФСБ по региону напоминает, что сообщение было опубликована в начале этого года и вызвало «общественный резонанс».

30-летняя Лидия Баинова занимается популяризацией хакасской культуры, а ее статья якобы была направлена против «представителей русского этноса». Баинова рассказала о притеснении местных жителей в регионе

Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в тексте все признаки призыва экстремистского характера. В этой связи дело передано в суд, пишет Газета.ру.

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