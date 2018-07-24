Жительницу Хакасии обвинили в экстремизме из-за статьи в соцсети

Абаканский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местной жительницы, которую из-за поста в соцсети обвиняют в разжигании экстремизма. РИА Новости со ссылкой на источник в управлении ФСБ по региону напоминает, что сообщение было опубликована в начале этого года и вызвало «общественный резонанс».

30-летняя Лидия Баинова занимается популяризацией хакасской культуры, а ее статья якобы была направлена против «представителей русского этноса». Баинова рассказала о притеснении местных жителей в регионе

Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в тексте все признаки призыва экстремистского характера. В этой связи дело передано в суд, пишет Газета.ру.