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Жительница Астрахани в Skype устроила сеанс связи с Гарри Поттером

15 Августа 2018 в 13:31
Жительница Астрахани в Skype устроила сеанс связи с Гарри Поттером
ФОТО: vianney le caer/invision/ap

Астраханка Дарья Нефедова оказалась в числе трёх россиян, которыt получили возможность пообщаться со звездой «Гарри Поттера» Дэниелом Рэдклиффом. Как отмечает телеканал «360», сеанс связи в Skype состоялся накануне премьеры фильма «Опасное задание», где британский актер исполнил главную роль.

Во время беседы, которая продолжалась около восьми минут, Дэниел Рэдклифф рассказал, что в его планы входит посещение России. В вязи с этим жительница Астрахани посоветовала ему посетить малые города нашей страны. Также собеседники поговорили о фильмах с участием прославленного актёра и его домашних питомцах — собаках.

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