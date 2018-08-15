Жительница Астрахани в Skype устроила сеанс связи с Гарри Поттером

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Астраханка Дарья Нефедова оказалась в числе трёх россиян, которыt получили возможность пообщаться со звездой «Гарри Поттера» Дэниелом Рэдклиффом. Как отмечает телеканал «360», сеанс связи в Skype состоялся накануне премьеры фильма «Опасное задание», где британский актер исполнил главную роль.

Во время беседы, которая продолжалась около восьми минут, Дэниел Рэдклифф рассказал, что в его планы входит посещение России. В вязи с этим жительница Астрахани посоветовала ему посетить малые города нашей страны. Также собеседники поговорили о фильмах с участием прославленного актёра и его домашних питомцах — собаках.