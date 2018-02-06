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Жители столичного региона пережили самую холодную ночь с начала зимы

6 Февраля 2018 в 12:06
Жители столичного региона пережили самую холодную ночь с начала зимы

Ночь с 5 на 6 февраля стала самой холодной с начала зимы в столичном регионе, сообщает RT со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Температура опускалась до минус 16,2 градуса, такие показатели зафиксировали на московской метеостанции, расположенной в районе ВДНХ.

Отмечается, что последний рекорд низкой температуры в столице 6 февраля был зафиксирован в 1929 году — минус 38,2 градуса.

Ранее сообщалось, что 6 февраля снежный покров в Москве может вырасти на 2-5 сантиметров. Об этом рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». 

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