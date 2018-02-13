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Жители Подмосковья зажгут свечи в память о жертвах крушения Ан-148

13 Февраля 2018 в 14:45
Жители Подмосковья зажгут свечи в память о жертвах крушения Ан-148

Жители подмосковного города Реутов зажгут свечи в память обо всех погибших в результате авиакатастрофы, которая произошла 11 февраля. Акция начнётся в 18:00 во вторник, 13 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.

В то же время настоятель Троицкого храма протоиерей Дмитрий Мурзюков в память о жертвах проведёт молебен, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Напомним, на борту разбившегося лайнера находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они вылетели в воскресенье в Орск. Однако после взлёта из аэропорта Домодедово самолёт упал в Раменском районе. Все люди, которые находились на борту, погибли. Спасатели обнаружили на месте трагедии 1,4 тысячи фрагментов тел, сообщает Ura.ru.

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