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Жители Подмосковья помогают коммунальщикам в уборке снега

6 Февраля 2018 в 15:25
Жители Подмосковья помогают коммунальщикам в уборке снега

В Подмосковье местные жители помогают коммунальным службам ликвидировать последствия снегопада, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Активисты расчищают дворы и парковочные места, а также призывают соседей принять участие в коллективной уборке.

«Мы с мужем вышли, взяли лопату и начали чистить. Конечно, сильный ветер ещё был и всё обратно намел, но всё же», — рассказала жительница Сергиева-Посада, принимавшая участие в уборке.

Она добавила, что никто из активистов не жаловался, так как все понимали, что «что это не обычный прошёл снежок». Некоторые участники спонтанного субботника отмечали плюсы такого труда: и достойная замена фитнесу, и возможность пообщаться с соседями. 

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