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Жители Подмосковья избавляются от кредитов и лишнего веса с помощью поговорки

5 Марта 2019 в 10:12
Жители Подмосковья избавляются от кредитов и лишнего веса с помощью поговорки

Жители Московской области стали активными участниками нового флешмоба, который недавно был запущен в социальных сетях. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», жители региона подставляют в поговорку «Чем в … похвалишься, без того и останешься» название своего города, пытаясь таким образом избавиться, например, от кредитов и лишних килограммов. Об этом в группе «Типичный Подольск» в социальной сети «ВКонтакте» написала одна из местных жительниц.

Отметим, что в настоящий момент действенность этого способа проверяют на себе в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Домодедово, Красногорске, Раменском, Химках, Щелково, а также в Электростали.

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