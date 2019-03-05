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Жители Останкино требуют начать стройку дома по реновации

5 Марта 2019 в 21:19
Жители Останкино требуют начать стройку дома по реновации

Стихийный митинг москвичей, требующих строительства жилья по программе реновации, прошел на улице Цандера. Около 200 жителей Останкинского района Северо-Восточного административного округа столицы призвали к скорейшему расселению пятиэтажек и началу работ на уже выделенной площадке по адресу улица Цандера, 7.

Как заявил один из местных активистов Игорь Тарасов, жителей устраивает предложенное стартовое место для строительства, хотя, кому-то может не понравится, что там будет стройка, однако люди не хотят ждать еще 15-20 лет.

Сегодня же, во вторник, 5 марта, другие жители Останкинского района провели сход против вырубки сквера на улице Цандера и строительства на его месте 20-этажного жилого дома по программе реновации сообщает newsru.com. Граждане утверждают, что случайно узнали о планах строительства новой башни на этом месте. Высотка должна появиться в восьми метрах от старого жилого дома в нарушение строительных норм.

Между тем, префект Северо-Восточного административного округа Алексей Беляев заявил, что сквер на этом месте будет сохранён, а стартовый дом по программе реновации будет возведён с соблюдением всех строительных норм.

Ранее руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что до конца 2019 года будет завершено проектирование еще 75 домов по программе реновации, кроме того, начнётся возведение еще около сотни домов. К началу 2020 года планируется начать расселение около 12 тысяч жителей из 45 домов.

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