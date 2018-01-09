Жители Москвы и Подмосковья вновь пожаловались на запах сероводорода

В МЧС рассказали о новых жалобах жителей Москвы и Подмосковья на запах сероводорода. Как подчеркнули в ведомстве, за 8 января поступило пять обращений от граждан. Источником запаха вновь был признан полигон твёрдых бытовых отходов «Кучино», который расположен в Балашихе.

В настоящий момент проходит бурение 55 скважин. Это необходимо для дегазации, сообщают «Новые Известия» .

Отмечается, что жалобы также поступали 7 января. Ранее сообщалось, что 90% газа, который выделяется скандальным полигоном, будет утилизироваться при помощи системы экстренной дегазации, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .