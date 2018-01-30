Жители Курской области выбирают территории для благоустройства

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Российские города продолжают реализовывать проект «Формирование комфортной городской среды». Еще в конце 2016-го президент Путин в обращении к Федеральному Собранию назвал благоустройство дворов приоритетной задачей. В регионы направили на эти цели порядка 20 млрд рублей. Курская область, например, получила из федерального бюджета более 214 млн рублей.

Возможность проголосовать за то, какую именно общественную территорию благоустроить первой, получили жители Курска, городов Железногорска и Курчатова, сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов. Преобразование общественных территорий – лидеров голосования начнется в первую очередь. Остальные проекты в зависимости от количества набранных голосов будут распределены по срокам.

