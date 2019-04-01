Жители Ингушетии выберут оформление соборной мечети в Магасе

Жители Ингушетии смогут самостоятельно выбрать проект внешнего оформления соборной мечети. Для голосования будут представлены несколько вариантов, сообщил ТАСС глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Он сообщил, что с проектами можно будет ознакомиться на сайтах Минстроя Ингушетии и мэрии Магаса. Уточняется, что жители смогут оставить свой голос за понравившиеся варианты главного купола, фасада и дизайна. Он сообщил, что в разработку будет взято то оформления, которое наберет больше всего голосов.

Евкуров рассказал, что основные работы по строительству мечети в Магасе на 8 тыс. прихожан планируется завершить в этом году до конца осени. В нее войдет комплекс из зданий духовного управления мусульман республики, исламского университета и общежития.

По сообщению главы региона, на сегодняшний день на объекте проводятся монолитные железобетонные работы, возводятся стены и корпус здания.