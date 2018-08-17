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Жителей Украины призвали не ездить на заработки в Россию

17 Августа 2018 в 15:59
Жителей Украины призвали не ездить на заработки в Россию

Украинцев, работающих в России, призвали отправиться на заработки в страны Евросоюза. Как отмечает «Украинская правда», с таким заявлением выступил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

По его словам, после прекращения железнодорожного сообщения с Россией, поезда будут направлены в страны ЕС. Также Владимир Омелян подчеркнул, что, начиная с 2013 года, пассажиропоток в Россию сократился с 4 миллионов до 800 тысяч человек.

Между тем, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько высказал мнение о том, что заявления о возможной отмене ж/д-сообщения могут быть связаны с началом «активного периода» на фоне предстоящих парламентских и президентских выборов на Украине.

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