Жителей Подмосковья на Масленицу угостят блинами

В Подмосковье на Масленицу посетителей ярмарок угостят блинами. В пресс-службе регионального Минпотребрынка сообщили, что жителям региона раздадут более тридцати тысяч блинов. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Отмечается, что в Московской области будут организованы шестнадцать крупных тематических ярмарок – на них главное масленичное угощение можно будет не только приобрести, но и попробовать бесплатно. Жителям Подмосковья предлагают угоститься блинами с мясом, сыром и ветчиной, а также творогом, сгущенкой, сметаной и красной рыбой.

Напомним, вчера в России стартовала Масленичная неделя. Вплоть до 10 марта россияне, следуя многовековым традициям, будут печь блины и встречать приближающуюся весну. По данным опроса ВЦИОМ, около 40 процентов граждан планируют участвовать в народных гуляниях, более 70 процентов собираются принимать гостей или сами ходить в гости. При этом есть блины на Масленицу будут более 90 процентов россиян, выяснили социологи.

Самые вкусные блины получатся у тех, кто будет готовить их на кефире, заявил НСН шеф-повар Алексей Зимин.

Между тем, в Роспотребнадзоре рассказали о том, на что в первую очередь стоит обратить внимание тем, кто не собирается печь блины самостоятельно, а хочет приобрести их в магазине. При выборе готовых блинов и блинчиков с начинкой необходимо смотреть на внешний вид продукции, а также условия хранения и сроки годности. Лакомство должно быть приготовлено из муки, молока и куриных яиц, но также допускается использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка, подчёркивает РЕН ТВ.