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Жителей Подмосковья хотят штрафовать за неправильный сбор мусора

16 Февраля 2018 в 14:36
Жителей Подмосковья хотят штрафовать за неправильный сбор мусора

Власти Московской области предложили ввести за нераздельный сбор мусора штрафы. Причем меры будут введены не только для организаций, но и для граждан, сообщил глава регионального Минэкологии Александра Когана, пишет сайт «Подмосковье сегодня». По его словам, соответствующие правки будут внесены в областной КоАП. Чиновник уточнил, что к тому времени в Московской области  будет создана инфраструктура и определен порядок раздельного сбора отходов.

Предполагается, что норма вступит в силу с 2019 года. Жителей предлагают штрафовать на 5 тысяч рублей, юридических лиц - на 250 тысяч за однократное нарушение.

 

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