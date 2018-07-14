Жителей и гостей столичного региона ждет жаркая погода

Переменная облачность, кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, сообщает портал «Метеоновости». Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм ртутного столба.

Людям с заболеваниями в такую погоду стоит принимать лекарственные препараты, назначенные врачом, употреблять достаточное количество воды. Также желательно свести к минимуму физические нагрузки и избегать длительного пребывания на солнце, передает Агентство «Москва».