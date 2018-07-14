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Жителей и гостей столичного региона ждет жаркая погода

14 Июля 2018 в 09:02
Жителей и гостей столичного региона ждет жаркая погода

Переменная облачность, кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, сообщает портал «Метеоновости». Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм ртутного столба.

Людям с заболеваниями в такую погоду стоит принимать лекарственные препараты, назначенные врачом, употреблять достаточное количество воды. Также желательно свести к минимуму физические нагрузки и избегать длительного пребывания на солнце, передает Агентство «Москва».

Летние Кузьминки — день в народном календаре славян, приходящийся на 1 (14) июля. Название происходит от имён святых бессребреников Космы и Дамиана. Начинается сенокошение, собирают красильные растения, идёт прополка огородов, женщины вечером устраивают посиделки. Косме и Демиану молятся при всевозможных недугах, о покровительстве семейного очага, а также для спорости в науке, при начатии грамоты или о просвещении разума, в слабом учении детей

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