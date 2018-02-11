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Житель Сочи отказался лететь на Ан-148 и остался жив

11 Февраля 2018 в 19:18
Житель Сочи отказался лететь на Ан-148 и остался жив

Один из пассажиров разбившегося в Подмосковье Ан-148, сдал билеты за несколько дней до рейса и остался жив. Счастливчиком оказался житель Сочи Максим Коломейцев.

«Билеты брали Сочи — Москва — Орск. С девушкой собирались лететь, но за несколько дней сдали билеты», — рассказал Коломейцев, слова которого приводит РИА Новости.

Молодой человек признался, что при сдаче билетов он потерял 10 тысяч рублей. Этот случай стал для парня уже третьим, когда в результате опоздания или изменения планов он пропустил поездку, которая могла обернуться летальным исходом.

Ранее стало известно, что все пассажиры Ан-148 были жителями Оренбуржья. Среди погибших – трое детей 17-ти, 13-и и 5-ти лет.

В Оренбургской области 12 февраля объявлен траур.

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