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Житель Подмосковья шесть лет насиловал падчерицу

27 Марта 2019 в 08:07
Житель Подмосковья шесть лет насиловал падчерицу

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Сергиева Посада, который по версии следствия, с 2012 года насиловал малолетнюю падчерицу, сообщает «Свободная пресса».

Мать ребёнка узнала о происходящем только спустя шесть лет после начала насильственных действий и обратилась в полицию, уточнили в подмосковном Следственном управлении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело, 46-летний подозреваемый задержан. Он отказывается давать показания. Следствие будет просить суд об аресте задержанного.

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