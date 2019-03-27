Житель Подмосковья шесть лет насиловал падчерицу

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Сергиева Посада, который по версии следствия, с 2012 года насиловал малолетнюю падчерицу, сообщает «Свободная пресса» .

Мать ребёнка узнала о происходящем только спустя шесть лет после начала насильственных действий и обратилась в полицию, уточнили в подмосковном Следственном управлении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело, 46-летний подозреваемый задержан. Он отказывается давать показания. Следствие будет просить суд об аресте задержанного.