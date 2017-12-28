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Житель Подмосковья расстрелял застройщиков за вырубку деревьев

28 Декабря 2017 в 19:37
Житель Подмосковья расстрелял застройщиков за вырубку деревьев

Житель подмосковных Химок открыл стрельбу по застройщикам в микрорайоне Сходня. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

По словам очевидцев, конфликт начался из-за вырубки деревьев на пересечении 2-го Чапаевского и 1-го Дачного переулков. Всего мужчина произвел пять выстрелов.

«Мы запротестовали. Тогда застройщики начали применять насилие по отношению к нам: брызгали слезоточивым газом, грубо отталкивали, женщину прижали забором. Потом нас все же отогнали. У одного из жильцов не выдержали нервы, когда дерево упало на территорию частного участка, и он открыл пальбу из окна», – рассказала одна из жительниц.

В настоящий момент правоохранители проводит проверку по факту произошедшего. Район инцидента оцеплен. При стрельбе никто не пострадал.

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