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Житель Подмосковья поспорил с губернатором на коньяк

22 Августа 2018 в 16:37
Житель Подмосковья поспорил с губернатором на коньяк

Житель подмосковных Бронниц заключил пари с губернатором Московской области Андреем Воробьевым на бутылку коньяка. Инцидент произошел в ходе рабочего визита главы региона в подмосковный город во время общения с местным населением. Жители одного из домов рассказали о задержках в сроках работ по капитальному ремонту. Воробьев пообещал, что работы будут завершены через две недели. После того, как один из активистов выразил сомнение в сказанном, губернатор предложил мужчине поспорить на коньяк, сообщает телеканал «360». «Я вам позвоню через две недели», — согласился местный житель.

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