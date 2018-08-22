Житель Подмосковья поспорил с губернатором на коньяк

Житель подмосковных Бронниц заключил пари с губернатором Московской области Андреем Воробьевым на бутылку коньяка. Инцидент произошел в ходе рабочего визита главы региона в подмосковный город во время общения с местным населением. Жители одного из домов рассказали о задержках в сроках работ по капитальному ремонту. Воробьев пообещал, что работы будут завершены через две недели. После того, как один из активистов выразил сомнение в сказанном, губернатор предложил мужчине поспорить на коньяк, сообщает телеканал «360». «Я вам позвоню через две недели», — согласился местный житель.