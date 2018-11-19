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Житель Подмосковья нашёл способ выгуливать собаку, оставаясь при этом дома

19 Ноября 2018 в 14:56
Житель Подмосковья нашёл способ выгуливать собаку, оставаясь при этом дома

Житель города Щелково в Московской области нашёл необычный способ выгула собак. Как отмечает сайт «Подмосковье сегодня», для этих целей он использовал свой небольшой опыт в спелеологии и отправился на прогулку с домашним питомцем, при этом оставаясь дома.

Мужчина отметил, что проявить изобретательность ему пришлось, когда заболел его ребёнок. Он был вынужден безотлучно находиться дома. Поэтому он надевал на собаку мягкую куртку, поверх одежды – шлейку. На неё мужчина крепил трос и аккуратно спускал животное с балкона второго этажа. Он уверяет, что такой метод выгула собак абсолютно безопасен и эффективен.

Несмотря на его заявления, необычный способ выгула собаки вызвал горячую дискуссию среди его соседей.

 

 

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