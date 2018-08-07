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Житель Омска украл нефти на полмиллиона рулей

7 Августа 2018 в 13:10
Житель Омска украл нефти на полмиллиона рулей

В Омской области сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который украл через врезку в нефтепровод 20 тонн нефти. Стоимость ущерба в нефтяной компании оценили в 500 тыс. рулей.

Несанкционированный врез на 82 километре трубы обнаружили обслуживающие ее работники. Они немедленно сообщили об этом в полицию. Следователи выяснили, что кражей нефти занимался 52-летний житель Омска. Краденое топливо он перевозил на грузовике, на котором была оборудована герметичная цистерна. Ее закрывали мешки с керамзитом, которые, согласно накладной, перевозил гражданин, сообщает телеканал «360».

Полиция, «пробив» базы, обнаружила также, что мужчина находится в розыске за «причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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