Житель Грузии оставил гранату в церкви

Служители церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Гори обнаружили среди икон гранату, оставленную неизвестным посетителем храма. Рядом с гранатой лежала записка с просьбой к богу о «прощении грехов».

Митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава) отметил, что в письме не было никаких угроз или проявления ненависти к церкви. Посетитель попросил, чтобы священник передал гранату правоохранительным органам.

В Министерстве внутренних дел Грузии пояснили со слов автора записки, что тот хранил гранату с 2008 года и не знал, как сдать ее в полицию. Поэтому он решил отнести ее в церковь.

Полиция начала расследование происшествия и возбудила уголовное дело, передает «Интерфакс».

Гори называют сердцем восточной Грузии. Он является административным центром края Шида-Картли и Горийского муниципалитета. Это второй по численности населения и по протяженности территории город в центральной Грузии после Тбилиси, его население составляет 50 тысяч человек. Гори – один из старейших городов Грузии. Свое название Гори получил от скального образования (гораки), расположенного в центре города. На этой скале находятся развалины Горисцихе – средневековой крепости. Город расположен в Картлийской долине, в месте слияния рек Куры и Лиакхи. С южной и западной стороны город окружают горы.



