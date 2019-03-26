Вторник
26 марта
USD 64.5
EUR 72.92
Горячие новости

Жить стало веселей. В регионах рады смене губернаторов

26 Марта 2019 в 18:00
Жить стало веселей. В регионах рады смене губернаторов

Жители российских регионов начали чаще положительно оценивать местные власти, благодаря политике обновления губернаторского корпуса последних лет с акцентом на эффективность и компетентность кандидатов. Такие выводы прозвучали на площадке Экспертного института социальных исследований в рамках круглого стола «900 дней новой кадровой политики. Обновление регионального управления».

Как отметила глава Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова, позитивные настроения фиксируются в подавляющем числе регионов, где состоялось обновление в ходе единого дня голосования. Речь идет не только о росте положительных оценок руководства, но и об увеличении граждан, довольных положением дел в регионе.

В среднем по 31 субъекту Федерации, где были избраны новые главы в 2017-2018 годах, одобрение деятельности увеличилось на 12,5 %, передает ТАСС. Омечается, что новые губернаторы «заряжены» на результат, они лучше разбираются в федеральных финансовых механизмах, используют на благо регионов личное знакомство между собой, уделяют особое внимание эффективности расходования бюджетных средств.

Средний возраст новых глав регионов - 48 лет, они в среднем на 12-13 лет моложе своих предшественников на этих должностях. В 2018 году губернаторы поменялись в 20 субъектах. В этом месяце в отставку подали руководители пяти регионов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.