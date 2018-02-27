Жириновский заявил, что в ЛДПР не домогаются к женщинам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отверг возможность домогательств со стороны членов своей партии. На пресс-конференции для иностранных СМИ в Госдуме он заявил, что «в ЛДПР не курят, не употребляют алкоголь и никаких домогательств к женщинам», передает РБК.

Так Жириновский ответил на вопрос о ситуации с обвинением несколькими журналистками его однопартийца, депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Жириновский добавил, что не собирается заниматься этим вопросом до президентских выборов. Лидер ЛДПР также отметил, что не верит в обвинения, потому что ничего подобного за Слуцким не замечал.