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Жириновский выступает за отмену 282-й статьи УК

11 Января 2018 в 00:24
Жириновский выступает за отмену 282-й статьи УК

Депутаты ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским разработали и внесут проект закона о признании утратившей силу статьи 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), сообщили ТАСС в пресс-службе либерал-демократов.

Состав преступления по статье 282, по мнению ЛДПР, избыточен, а также открывает возможности для личной заинтересованности при возбуждении и ведении уголовного дела.

Одним из способов совершения данного преступления является распространение информации в средствах массовой информации, что повышает вероятность ознакомления с высказываниями, разжигающими межнациональную рознь, большой аудиторией.

Преступление признается оконченным с момента осуществления публичных высказываний или появления в средствах массовой информации независимо от того, возникло или нет у кого-либо чувство вражды к определенной национальности. Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Мотивы преступных действий могут быть политическими, националистическими, личными.

Известны случаи возбуждения уголовных дел по статье 282 УК РФ за высказывания в интернете.

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