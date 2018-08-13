Жириновский собирается зарегистрировать новое название ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении зарегистрировать новое название для возглавляемой им партии. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». Отмечается, что Либерально-демократическая партия России станет «Легендарной державной партией России».

Напомним, в феврале прошлого года Владимир Жириновский выступил с призывом утвердить обращение к президенту. Оно должно звучать не иначе, как «Ваше Величество». Также среди других инициатив лидера ЛДРП – предложение переименовать главу государства в императора или верховного хранителя.