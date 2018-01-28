Жириновский провел воспитательную беседу со сторонниками Навального на Тверской

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский в воскресенье на Тверской встретился со сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Лидер ЛДПР побеседовал с молодежью, которая собралась в центре Москвы на несанкционированную акцию и признался, что его самого в молодости несколько раз полиция задерживала за выступления на Пушкинской площади. Видео выложил в своем канале в Telegram российский журналист Александр Плющев.

«Когда я был таким же, как вы, 30 лет назад, трижды меня задерживали на Пушкинской площади, я также как и вы выступал», - признался политик.

Жириновский рассказал молодым людям, что ЛДПР идет на выборы честно, именно поэтому от партии выдвигается один кандидат, а не шестеро. Собравшиеся предложили Жириновскому присоединиться к акции, аргументируя тем, что он либерал и должен поддерживать демократические принципы.

Напомним, что акции протеста, организованные Алексеем Навальным и его сторонниками просто сегодня в 33 городах России. Сам оппозиционер пришел на митинг в центре Москвы и был задержан полицией, за проведение несанкционированного мероприятия. Сторонник оппозиционера продолжают оставаться на Тверской и Манежной площади. Полиция их не задерживает, но предупреждает, что митинг не согласован и предлагает разойтись.