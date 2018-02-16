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Жириновский просит отменить регистрацию своего конкурента на выборах

16 Февраля 2018 в 13:15
Жириновский просит отменить регистрацию своего конкурента на выборах

Кандидат в президенты от партии ЛДПР Владимир Жириновский требует Центризбирком отменить регистрацию кандидата от КПРФ Павла Грудинина. По мнению лидера социал-демократов, Грудинин не предоставил документы о закрытии зарубежных счетов, передает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что Павел  Грудинин не сдал в Центризбирком документы, подтверждающие закрытие счетов в банках Австрии и Швейцарии.

Отметим, что, по данным Фонда общественного мнения, на данный момент рейтинг Жириновского и Грудинина сравнялся, он составляет 5,4%. 

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