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Жириновский призвал миллиардеров сдать деньги в казну на пенсии россиянам

21 Августа 2018 в 17:18
Жириновский призвал миллиардеров сдать деньги в казну на пенсии россиянам

Лидер парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что деньги на повышение пенсий россиян необходимо изъять у миллиардеров, а богачей переселить в маленькие квартиры. Такое предложение политик сделал в Госдуме, где сегодня проходят большие слушания по изменениям пенсионной системы.

«Все деньги в казну! Всем собраться в Кремле, у кого миллиарды, и отдать 99%, оставить себе по двухкомнатной квартире», — поделился планом депутат.

Жириновский выступил против повышения пенсионного возраста. По его словам, россияне не будут жить дольше, если будут больше работать.

«Как же они будут жить дольше, если мы их заставляем работать больше? Люди живут дольше, если они отдыхают», — сказал Жириновский, передает Ura.ru.

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов на предложение лидера ЛДПР заявил, что отъем денег у богатых позволит лишь на короткий срок обеспечить повышение пенсий, сообщают «Дни.ру».

 

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