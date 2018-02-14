Жириновский предложил уволить половину сенаторов Совфеда

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский выступил с предложением реформирования Совета Федерации. В своем предложении Жириновский говорит о сокращении численности стректуры вдвое. В свою очередь пресс-служба Совета Федерации обратила внимание на то, что на депутатов расходы федерального бюджета почти вдвое выше, чем на сенаторов.

«Мы предложим поправку в закон о формировании верхней палаты. Надо вернуться к тому, чтобы туда вернулись губернаторы и один человек от региона. 85 субъектов, 85 губернаторов работают одну неделю в Совете Федерации, а три недели — в своём регионе. Тогда они действительно будут останавливать те законы, которые мешают им», — сообщил лидер ЛДПР на пленарном заседании Госдумы сегодня, 14 февраля.

Жириновский также добавил, что «мы сократим стоимость верхней палаты. Она дороже, чем мы. Нас 450, мы обходимся государству дешевле, чем верхняя палата. Они высокие себе ставки сделали. Их в два раза меньше, а расходов больше».

Подобного рода предложения Жириновский высказывает уже не в первый раз. Еще в 2012 году он предлагал оставить в России однопалатный парламент, распустив верхнюю палату.

В сообщении пресс-службы Совета Федерации говорится, что «на заседании Государственной думы прозвучала некорректная информация о расходах на содержание палат Федерального собрания РФ. В частности было сказано, что государственному бюджету Совет Федерации обходится дороже, чем Государственная дума».

Напомним, что согласно бюджету-2018 расходы на Совет Федерации на 2018 год запланированы в размере 5,7 миллиардов рублей.